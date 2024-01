Publicado 06/01/2024 00:00

Na Manchete, Vai começar o BBB 24: Confira a lista de participantes

Em Rio, Primeira sexta-feira do ano teve a tradicional Bênção dos Capuchinhos, em santuário na Tijuca

Drones semeadores são usados em áreas verdes para minimizar calor

Comlurb monta esquema especial para limpeza no Sambódromo no início dos ensaios técnicos

Câmera registra a ação de bandidos em sequestro a ônibus no Centro do Rio

Construções irregulares são demolidas em encostas perto da Linha Amarela

No Ataque, Diniz é demitido da Seleção Brasileira

Em Economia, Contribuição do MEI tem novo valor com alta do mínimo