Caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turista (Deat) - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 05/01/2024 21:15



Rio - A Polícia Civil ouviu, nesta sexta-feira (5), a turista americana envolvida em um falso cárcere privado numa casa de luxo no Joá, na Zona Sul do Rio. Após longo depoimento, a mulher disse aos investigadores da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), responsável pelo inquérito, que foi empurrada pelo companheiro, dono da residência, e teve uma crise convulsiva na noite de terça-feira (2).

Ainda segundo a turista, a agressão se deu durante uma suposta discussão entre eles, o que fez com que ela ligasse para a família, que mora nos Estados Unidos. Preocupados, os familiares acreditaram que ela poderia estar sendo vítima de cárcere privado e acionou a polícia brasileira.

Inicialmente, a Polícia Militar informou que a vítima era mantida em cárcere em um imóvel de luxo na Estrada do Joá, em São Conrado. Ainda conforme a corporação, a mulher teria conseguido enviar uma mensagem de socorro para a irmã que, em seguida, avisou ao Consulado dos Estados Unidos no Rio. Com isso, a PM foi acionada. No entanto, a hipótese de cárcere privado já foi descartada pela Deat, visto que a mulher estava com acesso ao seu passaporte e celular.

Ainda na noite dos fatos, o dono da casa socorreu a americana e a levou para a Clínica São Vicente, na Gávea, também na Zona Sul. Agora, a delegada Patrícia Alemany aguarda o resultado do exame de corpo de delito para identificar se houve agressão ou se os ferimentos encontrados no corpo da turista foram decorrentes da crise convulsiva.