DEAT - Delegacia responsável pelos depoimentos sobre o caso do possível cárcere privado em imóvel na Zona Sul do Rio Janeiro. Caseiros que prestaram depoimento, nesta quarta-feira (3), na DEAT.Renan Areias/Agência O Dia

Rio - Após descartar a hipótese de que a turista americana teria sido vítima de cárcere privado em uma casa de luxo em São Conrado, na Zona Sul, a Polícia Civil também afirmou que os dois eram um casal.

De acordo com a delegada Patrícia Alemany, titular da Delegacia Especial de Apoio ao Turista (Deat), responsável pelas investigações, a turista e o brasileiro mantinham uma relação recente e a mulher teria vindo para o Brasil ficar hospedada na residência do homem no final do ano.

Segundo as investigações, a mulher sofreu uma crise convulsiva e o proprietário da casa, apontado inicialmente como suposto sequestrador, a levou para a Clínica São Vicente, na Gávea, também na Zona Sul. A turista foi encontrada na terça-feira (2) pelas autoridades policiais e segue internada na unidade de saúde.

Agora, os agentes aguardam que a turista receba alta médica para que ela e sua irmã, que desembarcou no Brasil na quarta, prestem depoimento sobre o caso. As duas são aguardadas ainda nesta quinta-feira (4) na Deat.

Nesta quarta (3), foram ouvidas testemunhas do caso, inclusive o proprietário da casa, que socorreu a turista e a acompanhava durante a viagem.

Inicialmente, a Polícia Militar informou que a vítima era mantida em cárcere em um imóvel de luxo na Estrada do Joá, em São Conrado. Ainda conforme a corporação, a mulher teria conseguido enviar uma mensagem de socorro para a irmã que, em seguida, avisou ao Consulado dos Estados Unidos no Rio. Com isso, a PM foi acionada.