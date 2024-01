Menino Édson Davi, de 6 anos, aparece andando sozinho na Praia da Barra, no dia de seu desaparecimento - Reprodução

Menino Édson Davi, de 6 anos, aparece andando sozinho na Praia da Barra, no dia de seu desaparecimentoReprodução

Publicado 05/01/2024 19:44

Rio - Novas imagens obtidas pela Polícia Civil nesta sexta-feira (5) mostram o menino Édson Davi Silva Almeida, de 6 anos, andando sozinho por alguns metros pelo calçadão da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no dia de seu desaparecimento . Posteriormente, a criança conversa com um homem e volta para a areia.

A gravação de quarta-feira (4) é de uma câmera de um quiosque próximo à barraca dos pais do menino. Édson Davi aparece percorrendo um trecho no calçadão de cerca de 100 metros. Horas depois familiares do menino aparecem no quiosque o procurando.

Câmera mostra menino Édson Davi, de 6 anos, andando na orla da Praia da Barra antes de desaparecer.



Câmera mostra menino Édson Davi, de 6 anos, andando na orla da Praia da Barra antes de desaparecer.

A investigação segue em andamento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que analisa a hipótese de um sequestro . Na manhã desta sexta-feira (5), agentes da especializada estiveram na região em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ter flagrado o momento em que a criança sumiu. Segundo familiares, o menino estava brincando com outras duas crianças e um homem estrangeiro próximo ao estabelecimento dos pais, na altura do Posto 4.

Em determinado momento, Édson dos Santos Almeida, pai do menino, precisou atender clientes que queriam fechar a conta na barraca. Neste momento de distração, o menino desapareceu, e desde então não foi mais visto. A família já procurou o menino pela região, mas ele ainda não foi encontrado.

Familiares acreditam que o estrangeiro tenha levado a criança. "Ele foi aliciado ali. Ele induziu meu filho naquele joguinho de futebol com os amigos. Só Deus sabe o que ele tem passado. Foram apenas 20 minutos de distração e ele sumiu com esse pessoal", disse Marize Araújo, mãe de Edson.

Um funcionário que trabalha na barraca dos pais do menino presenciou o suposto estrangeiro brincando de futebol com a criança e descreveu à Polícia Civil as características dele. Em depoimento, nesta sexta-feira (5), na DDPA, Samuel Barbosa Tenório disse que o homem aparentava 40 anos e tem cabelos grisalho s. O homem disse ainda ainda que conseguiria reconhecer o suspeito do possível sequestro. No entanto, as informações não foram suficientes para os investigadores fazerem um retrato falado.

Equipes do Corpo de Bombeiros também fazem buscas por Édson Davi na Praia da Barra da Tijuca durante todo o dia. O Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca, com apoio da Busca e Salvamento, e Operações Aéreas atuam na região. Segundo informações, a procura vai continuar durante esta noite, mas sem o apoio de mergulhadores. Drones e motoaquáticas também ajudam nas buscas.

Cartaz pede informações sobre paradeiro



O Programa Desaparecidos do Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta sexta-feira (5), um O Programa Desaparecidos do Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta sexta-feira (5), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela DDPA , a fim de obter informações que levem ao paradeiro do menino Edson Davi.

Quem tiver informações sobre a localização de do menino Edson, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

WhatsApp dos Desaparecidos/DD – (21) - 98849-6254.



O anonimato é garantido.