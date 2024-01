Polícia Civil faz buscas por imagens de câmeras de segurança - Armando Paiva/Agência O DIA

Publicado 05/01/2024 11:50 | Atualizado 05/01/2024 12:57

Rio - A Polícia Civil investiga a hipótese de sequestro no caso do menino Édson Davi, de 6 anos, que desapareceu na tarde desta quinta-feira (4), por volta das 16h30, na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

Na manhã desta sexta-feira (5), agentes da estiveram no local em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ter flagrado o momento em que a criança sumiu.

Os pais do menino estiveram essa manhã na praia para acompanhar as buscas e, por volta das 9h, foram levados para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Como nenhuma hipótese foi descartada, o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas por mar que, por volta das 10h30, ainda estavam em andamento. Os agentes utilizam drones, helicóptero, moto aquática, mergulhador e um triciclo que realiza rondas na areia.

Édson estava com seu pai, que é barraqueiro há anos no local, quando desapareceu. Ele brincava próximo a barraca do pai, com duas crianças de um casal de estrangeiros. Em determinado momento, o homem percebeu que Édson Davi havia sumido, juntamente com a família de estrangeiros.

De acordo com Thaynara Cristina, irmã da criança, a família está em desespero com toda a situação.

“Ninguém tem o que pensar nesse momento, só sentimos aflição mesmo e todos estamos procurando. Estamos aflitos, em desespero, mortos por dentro”, lamentou.