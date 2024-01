A Comlurb vai atuar na limpeza do lado de fora do Sambódromo, no entorno e áreas de acesso - Divulgação / Comlurb

Publicado 05/01/2024 13:43

Rio - A Comlurb preparou uma operação especial de limpeza para este fim de semana, que marca o início dos ensaios técnicos das escolas de samba no Sambódromo, no Centro do Rio, para o Carnaval deste ano.



No sábado (6), se apresentam, pela Série Ouro, União do Parque Acari, Arranco, Império da Tijuca e Estácio de Sá. Já no domingo (7), pelo Grupo Especial, será a vez de Unidos do Porto da Pedra e Mocidade Independente de Padre Miguel.



A Comlurb vai atuar na limpeza do lado de fora do Sambódromo, no entorno e áreas de acesso antes, durante e depois do evento, nos dois dias. No sábado serão 62 garis, e, no domingo, 74, que farão a pré-limpeza e a manutenção durante os ensaios.



A partir da meia-noite, o último grupo finaliza o serviço, até que tudo esteja limpo, lavado e desodorizado. Os profissionais vão atuar com o apoio de um caminhão compactador e dois caminhões tipo satélite.

Os garis farão a limpeza dos logradouros, lavagem de pontos críticos, com água de reúso, detergente e a remoção de resíduos.