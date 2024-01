Viatura da PM na frente da 82ª DP - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 05/01/2024 19:55 | Atualizado 05/01/2024 19:59

Rio - A Polícia Militar divulgou, nesta sexta (5), dados sobre a atuação da corporação em 2023. Foram presas 32.609 pessoas - sendo 4.074 por cumprimento de mandado de prisão em aberto - e apreendidos 4.243 adolescentes infratores. Também foram recolhidas 5.810 armas de fogo, dentre elas 492 fuzis de guerra idênticos aos utilizados por grupos paramilitares ao redor do mundo.

De acordo com o Instituto de Segurança Público (ISP), em novembro de 2023 foi registrado o menor número de roubos de rua dos últimos 19 anos. Os roubos de celulares, roubos a transeuntes e roubos em coletivos, juntos, apresentaram redução de 11% com relação ao mesmo mês do ano anterior. Na comparação do acumulado do ano, no período entre janeiro e novembro, a queda foi de 9.560 roubos a menos.

A corporação disse investir em 30 mil policiais militares capacitados em treinamento; 12.619 câmeras de uso individual implantadas e outras 290 em fase de implantação; programa 190 Integrado em funcionamento; desenvolvimento de aplicativos de segurança para motoristas de Uber e 99 Táxi; aquisição de 440 viaturas semiblindadas, 33 mil pistolas, mais de 600 fuzis, 1.342 capacetes e 20 mil coletes balísticos.