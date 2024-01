Incêndio começou no 12º andar do edifício - Cleber Mendes

Publicado 05/01/2024 18:02 | Atualizado 05/01/2024 22:16

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento do 12º andar em um edifício residencial na Praça Tiradentes número 10, próximo ao Teatro João Caetano. O início do fogo se deu por um problema elétrico no ar-condicionado do imóvel. O Quartel Central do Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h39 e às 15h19 o fogo já havia sido controlado. Leandro Silva, de 41 anos, foi atingido por estilhaços de vidro e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, com ferimentos moderados. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.



Kauan Machado Campos, morador do 6º andar do edifício, afirma que estava na janela quando ouviu gritos e viu o ar-condicionado pegando fogo. "Começou a pegar fogo e depois houve uma explosão que todo mundo ficou preocupado, achou que tinha sido gás. A gente (foi) descendo as escadas e os bombeiros subindo. Teve uma pessoa que ficou presa lá em cima, mas o bombeiro não deixou descer porque estava cheio de fumaça. Teve um rapaz que estava aqui em baixo que se feriu, que foi o vidro que caiu em cima dele, e a mulher com o recém-nascido que o bebê estava lá em cima naquela fumaça, e ela desceu com o filho pela escada", disse o morador. Kauan conta que pegou seu cachorro, avisou os vizinhos e correu para sair do prédio.



Thiago Costa, de 32 anos, é morador do 2º andar do mesmo prédio e estava na rua quando viu a movimentação do incêndio. Residente ao edifício há um ano e meio, ele disse que quando chegou "já estava acontecendo, só deu tempo de pegar meu gato".



A ação dos bombeiros ocupava duas faixas do trânsito na Praça Tiradentes. Por volta das 16h uma faixa foi liberada, porém, bombeiros, guardas municipais e CET-Rio atuavam no local e o trânsito continuava intenso. Às 17h20, os militares encerraram a ocorrência, sem acionamento da Defesa Civil Municipal.



* Estagiária Giovanna Machado, sob supervisão de Thiago Antunes. Colaborou Cleber Mendes