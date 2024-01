Um dos bandidos ameaçou o motorista durante todo o trajeto - Reprodução

Publicado 05/01/2024 14:04

Imagens mostram ação dos bandidos que sequestraram um ônibus que vinha de Angra dos Reis. Na ação, o motorista foi obrigado a dirigir até a favela Kelson's, na Penha.



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/5PSXGKdEcU — Jornal O Dia (@jornalodia) January 5, 2024

A ação começou enquanto o motorista estava parado em um sinal de trânsito da Avenida Francisco Bicalho. Nas imagens, o condutor é abordado às 21h53 por um homem armado que o obriga a abrir a porta. Em seguida, três assaltantes entram no veículo e um deles atira para o alto. Enquanto dois passam a catraca para roubar os passageiros, um fica ao lado do motorista o ameaçando com uma arma e apontando o caminho até a comunidade.Ainda pela filmagem é possível ver o momento que o criminoso, que está ao lado do condutor, se abaixa ao ver o que aparenta ser uma viatura da PM, que passava ao lado do ônibus. O percurso da Rodoviária do Rio até a Favela Kelson’s dura quase 14 km. Durante todo o sequestro, que durou quase 20 minutos, nenhum dos assaltantes cobria o rosto. Segundo testemunhas, eles roubaram celular, aliança, relógio e dinheiro.Após o roubo, eles desceram na favela Kelson’s e liberaram o motorista a seguir viagem, que levou todos os passageiros até a 22ªDP (Penha) para registrar o caso. Segundo uma passageira entrevistada pelo, na delegacia um dos celulares roubados foi rastreado e a localização indicou o Complexo da Maré, na Zona Norte, uma das bases da maior organização criminosa do Rio.O caso foi encaminhado a 17ªDP (São Cristóvão) que prossegue com as investigações para identificar e localizar os suspeitos.A Polícia Civil também investiga u m sequestro que aconteceu no dia 22 de dezembro , na mesma região e da mesma forma. No entanto, desta vez, o ônibus sequestrado vinha de São Paulo com destino ao Rio.Na ocasião, os criminosos abordaram o veículo também na Avenida Francisco Bicalho, próximo a Rodoviária do Rio. Eles roubaram e ameaçaram todos os passageiros. Entre as vítimas estavam três turistas chineses, que perderam celulares, passaportes e R$ 2 mil em dinheiro.Durante o assalto, os criminosos também obrigaram o motorista a seguir com o ônibus para uma das entradas do Complexo da Maré. O caso está sendo investigado pela 4ª DP (Praça da República). Até o momento, os suspeitos não foram identificados.