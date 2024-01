O primeiro sequestro está sendo investigado na 4ªDP (Centro) - Divulgação / Guarda Municipal

Publicado 04/01/2024 11:15

Rio - A Polícia Civil investiga mais um sequestro de ônibus que aconteceu nas proximidades da Rodoviária do Rio, em Santo Cristo, na Zona Portuária, no dia 22 de dezembro. Na última terça (2), motoristas e passageiros que vinham de Angra dos Reis, na Costa Verde, passaram pela mesma situação. Os dois casos aconteceram no intervalo de 11 dias, próximos as festas de fim de ano.Em dezembro, o ônibus sequestrado vinha de São Paulo com destino ao Rio. Na ocasião, o veículo passava pela Rua Francisco Bicalho quando cerca de cinco criminosos ameaçaram o motorista e anunciaram o assalto. Eles roubaram todos os passageiros, entre as vítimas, três turistas chineses, que perderam celulares, passaportes e R$ 2 mil em dinheiro.Os bandidos ainda obrigaram o motorista a seguir com o ônibus para uma das entradas do Complexo da Maré. O caso está sendo investigado pela 4ªDP (Praça da República).