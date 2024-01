Caso foi encaminhado para a 17ª DP (São Cristóvão) após ser registrado na 22ª DP (Penha) - Reprodução

Publicado 03/01/2024 14:58 | Atualizado 03/01/2024 18:29

Rio - Um ônibus com aproximadamente 20 passageiros foi sequestrado por criminosos armados, na noite desta terça-feira (2), próximo à Rodoviária Novo Rio, em Santo Cristo, Zona Portuária. Os suspeitos obrigaram o motorista a dirigir até a região da comunidade Kelson's, na Penha, na Zona Norte, enquanto roubavam as pessoas.

Segundo testemunhas, o ônibus, que vinha de Angra dos Reis, na Costa Verde do estado, foi abordado por três criminosos quando estava parado em um sinal na Avenida Francisco Bicalho. Um dos homens teria até atirado dentro do veículo para ameaçar os passageiros.

Diversos objetos pessoais, como celulares e joias, foram roubados enquanto as pessoas sofriam ameaças dos suspeitos. Durante o roubo, um deles teria apontado uma arma para a cabeça do motorista e o obrigado a acessar a Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, até a Penha, onde soltaram e fugiram. O translado da Rodoviária Novo Rio até o local tem cerca de 14km.



O caso foi registrado na 22ª DP (Penha) e encaminhado para a 17ª DP (São Cristóvão). De acordo com a Polícia Civil, os agentes da delegacia estão com a investigação em andamento para identificar os envolvidos no crime.

Concessionária ressalta problema de segurança pública

A empresa Rodoviária do Rio S/A, que administra a Rodoviária Novo Rio, destacou que casos como este são problemas de segurança pública e que encaminha regularmente ofícios às forças de segurança do estado pedindo um reforço no policiamento na região.

"A concessionária encaminha ofícios regulares às autoridades competentes solicitando reforço no policiamento dos arredores do terminal, principalmente em períodos como este com maior movimentação de turistas em viagens de final de ano e férias", disse em nota.

A empresa ainda destacou que possui administradores privados no terminal, que oferecem segurança aos usuários na área interna, através de vigilantes patrimoniais, sistema de circuito interno de TVs com monitoramento 24h e com campanhas para alertar turistas e passageiros sobre os cuidados em relação aos deslocamentos na região do entorno.

"A concessionária encaminha igualmente todas as manifestações de usuários, recebidas pelo SAC/Ouvidoria e Redes Sociais, relacionadas à problemas externos, para os órgãos públicos reivindicando soluções efetivas para os arredores", completou.



Já a Polícia Militar destacou que não foi acionada para a ocorrência. Contudo, informou que todos os batalhões de área da corporação empregam o Policiamento Transportado em Ônibus Urbano (PTOU), uma modalidade que visa a abordagem e revista específicas nos coletivos que circulam pela capital e interior do estado.

"Cabe destacar que unidades especializadas, como a das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) e o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), também realizam esse trabalho de abordagem, principalmente em corredores de maior fluxo de veículos e pontos de ônibus situados em vias de expressiva circulação, como a Avenida Brasil e a Linha Amarela. De acordo com os últimos índices do Instituto de Segurança Pública (ISP), num comparativo entre os períodos de janeiro a novembro de 2023 e 2022, houve queda de 19.1% nos roubos a coletivos no Estado. Na capital, essa queda foi ainda maior, apresentando redução de 33.3% no mesmo comparativo", informou em nota.

A PM ainda ressaltou que, em caso de ações criminosas no interior de coletivos, os cidadãos podem acionar de imediato as equipes da corporação via Central Telefônica ou App 190 RJ, aumentando a possibilidade de um flagrante. A central do Disque-Denúncia, pelo telefone 21 2253-1177, também é parceira na chegada de informações privilegiadas sobre os envolvidos em tais ações criminosas. O anonimato é garantido.