Publicado 04/01/2024 09:32 | Atualizado 04/01/2024 09:56





Segundo a Polícia Civil, o ônibus já estava próximo a Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, Zona Portuária, quando o motorista foi abordado pelos criminosos.



"Nós já estávamos chegando na rodoviária quando os três entraram no ônibus. Eu só percebi quando já estavam anunciando o assalto porque estava no final do ônibus. Eles falaram que matariam quem não desse o que eles queriam", contou a passageira.



Ainda de acordo com a testemunha, uma jovem de 19 anos que preferiu não se identificar, um dos criminosos deu um tiro para o alto e ordenou que as vítimas entregassem celulares, relógios, alianças, cordões, carteiras e qualquer outro item de valor.



"Enquanto isso, os outros obrigaram o motorista a dirigir para onde eles queriam. Ficamos apavorados quando percebemos o que estava acontecendo", contou.

A jovem relatou que o assalto começou aproximadamente às 21h40 mas, com medo, não soube precisar o tempo de ação dos bandidos. Segundo o trajeto do Google Maps, da Rodoviária do Rio até a Penha são cerca de 19 minutos, aproximadamente 13,6 km.



Ao chegar na Kelson's, os criminosos desceram e o motorista seguiu com os passageiros até a 22ª DP (Penha). Na delegacia, a passageira contou ainda que um dos celulares roubados foi rastreado e que a localização apontava para o Complexo da Maré.



"Só levaram meu celular, até chegaram a pegar meu relógio também, mas deixaram cair e quando saíram eu peguei de volta. Tinha umas 20 pessoas no ônibus", complementou a testemunha.

Ao DIA, a jovem relatou ainda que essa é a quinta vez em que é assaltada no Rio. "Já passei por isso cinco vezes, contando com essa. É bizarro se sentir acostumada, mas de qualquer forma a revolta é a mesma. Trabalhar de domingo a domingo, fazendo hora extra pra comprar algo que eu queria muito, pra não usar nem por um mês e vir alguém, apontar a arma para você e levar, é frustante", finalizou.



Procurada, a Polícia Civil informou que caso foi registrado inicialmente na 22ª DP (Penha) e encaminhado para a 17ª DP (São Cristóvão). Os agentes da delegacia estão com a investigação em andamento para identificar os envolvidos no roubo.



A Polícia Militar destacou que não foi acionada para a ocorrência. A corporação informou que todos os batalhões de área da corporação empregam o Policiamento Transportado em Ônibus Urbano (PTOU), uma modalidade que visa a abordagem e revista específicas nos coletivos que circulam pela capital e interior do estado.

Já a empresa Rodoviária do Rio S/A, que administra a Rodoviária Novo Rio, destacou que casos como este são problemas de segurança pública e que encaminha regularmente ofícios às forças de segurança do estado pedindo um reforço no policiamento na região.



"A concessionária encaminha ofícios regulares às autoridades competentes solicitando reforço no policiamento dos arredores do terminal, principalmente em períodos como este com maior movimentação de turistas em viagens de final de ano e férias", disse, em nota.

Outro sequestro



A Polícia Civil também investiga um sequestro que aconteceu no dia 22 de dezembro, na mesma região e da mesma forma. No entanto, desta vez, o ônibus sequestrado vinha de São Paulo com destino ao Rio.



Na ocasião, os criminosos abordaram o veículo na Rua Francisco Bicalho, próximo a Rodoviária do Rio. Eles roubaram e ameaçaram todos os passageiros. Entre as vítimas estavam três turistas chineses, que perderam celulares, passaportes e R$ 2 mil em dinheiro.



Durante o assalto, os criminosos também obrigaram o motorista a seguir com o ônibus para uma das entradas do Complexo da Maré. O caso está sendo investigado pela 4ª DP (Praça da República)