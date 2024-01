O segundo sequestrado está sendo investigado na 17ªDP (São Cristóvão) - Google Street View

Publicado 05/01/2024 08:52

Rio - A Polícia Civil continua as buscas pelos suspeitos que participaram de dois assaltos a ônibus nas proximidades da Rodoviária do Rio. Até o momento, as investigações seguem em andamento para identificá-los. O primeiro caso aconteceu no dia 22 de dezembro , já o segundo foi no dia 2 janeiro. Em ambas ocasiões, os bandidos ameaçaram o motorista e roubaram todos os passageiros.Apesar dos criminosos agirem do mesmo modo nos dois sequestrados, ainda não há confirmação de que eles seriam do mesmo grupo. No entanto, suspeitas apontam que eles sejam do Complexo da Maré, Zona Norte, uma das maiores bases do Comando Vermelho. Isso porque no primeiro sequestro, cinco bandidos armados obrigaram o motorista a deixá-los em uma das entradas do conjunto de favelas. Enquanto no segundo caso, de acordo com uma testemunha, a localização de um dos celulares roubados durante o assalto também apontou para o complexo.No dia 22 de dezembro, o ônibus sequestrado vinha de São Paulo com destino ao Rio . Na ocasião, o veículo passava pela Avenida Francisco Bicalho, próximo a Rodoviária do Rio, quando os criminosos ameaçaram o motorista e anunciaram o assalto. Eles roubaram todos os passageiros, entre as vítimas, três turistas chineses, que perderam celulares, passaportes e R$ 2 mil em dinheiro.Na última terça (2), um ônibus vindo de Angra dos Reis foi abordado na mesma região. Os suspeitos obrigaram o motorista a dirigir até a região da comunidade Kelson's, na Penha, na Zona Norte, enquanto roubavam as pessoas.