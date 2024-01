Patrick Rocha Maciel, de 20 anos, tem 90 anotações criminais - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 05/01/2024 07:26

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (5), um cartaz que pede informações para auxiliar a Polícia Civil a localizar e prender um criminoso envolvido em um furto à uma clínica odontológica. O crime aconteceu em 26 de dezembro, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Na ocasião, Patrick Rocha Maciel, de 20 anos, e um comparsa, que já foi preso, levaram equipamentos de computadores avaliados em aproximadamente R$ 100 mil.

O caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana) que prendeu Gabriel Gonçalves Nascimento, de 22 anos, na última quarta-feira (3), dormindo em uma calçada na Rua São Clemente, em Botafogo, também na Zona Sul. O criminoso já havia sido preso outras seis vezes pelo crime de furto, somente em 2023, tendo a última ocorrido quatro dias antes do crime, em 22 de dezembro, mas ele foi liberado na véspera de Natal, no dia 24. Ele já tinha 27 anotações criminais.

O Plantão Judicial expediu um mandado de prisão contra Patrick pelo crime de furto e ele já é considerado foragido da Justiça. Antes desse crime, o criminoso também já havia sido preso em flagrante por roubo a mão armada em uma casa no Humaitá, Zona Sul. Natural do Morro da Providência, no Centro, ele vem praticando crimes desde que tinha apenas 10 anos. Segundo o registro da Polícia Civil, o homem foi apreendido pela primeira vez em flagrante por um furto cometido em 2013 e tem 90 anotações criminais.

A ação dos bandidos foi flagrada por uma câmera de segurança instalada na clínica odontológica e as imagens mostram Gabriel procurando objetos de valor na mesa da recepção da clínica, enquanto Patrick estava em outro cômodo. Segundo o proprietário do consultório. Além desse registro, criminoso preso também havia sido flagrado praticando um furto contra uma loja de periféricos de computador, videogames e celulares.



O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; pelo WhatsApp dos Desaparecidos, no (21) 98849-6254; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.