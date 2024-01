Veículo da Comlurb capotou na segunda galeria do Túnel Rebouças - Reprodução/TV Globo

Publicado 05/01/2024 06:50 | Atualizado 05/01/2024 09:16

Ro - Um homem ficou ferido em um acidente de trânsito, no Túnel Rebouças, na madrugada desta sexta-feira (5). A vítima, não identificada, dirigia um veículo que estava servindo à limpeza hospitalar da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), sofreu uma batida na traseira por outro carro e capotou na segunda galeria, no sentido Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. O trânsito na região não foi afetado.

Com o impacto do capotamento, a parte dianteira do carro e o para-brisa ficaram danificados e os airbags do motorista e carona foram acionados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Humaitá foi acionado para o acidente às 5h30 e precisou socorrer um homem ferido para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul. A Comlurb informou que o funcionário sofreu pequenas escoriações e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele foi atendido e liberado.