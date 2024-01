Segundo o Alerta Rio, tempo deve abrir a partir deste domingo (7) - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 05/01/2024 08:19 | Atualizado 05/01/2024 12:53

Rio - Após o temporal que atingiu a cidade, previsão aponta que o tempo deve mudar a partir deste domingo (7), quando não haverá mais chance de chuva. No entanto, segundo o Centro de Operações Rio (COR), a instabilidade ainda permanecerá nesta sexta-feira (5) e sábado (6).

Nesta sexta-feira, as condições atmosféricas seguem instáveis, por conta da entrada de umidade do oceano no continente. O predomínio será de céu nublado ao longo do dia, com previsão de chuva fraca a qualquer momento. As temperaturas seguem estáveis, com mínima de 21°C e máxima de 31°C.



De acordo com o Alerta Rio, no sábado, ventos úmidos do oceano poderão ocasionar chuva fraca isolada durante a madrugada. O volume das precipitações poderá passar de 5mm/h em pelo menos um ponto da cidade.

Sobre estes volumes, o COR detalhou quais os níveis considerados fracos, moderados, fortes ou muito fortes. Até 0,5 mm/h: chuva fraca; entre 0,5 e 25 mm/h: chuva moderada; de 25,1 a 50 mm/h: chuva forte; maior de que 50 mm/h: chuva muito forte.



Já entre domingo e terça-feira (9), o tempo volta a abrir, com redução de nebulosidade e sem previsão de chuva. Na segunda-feira (8), por exemplo, os termômetros podem atingir os 37°C.

Relembre o temporal



Em Santa Cruz, na Zona Oeste, o volume das chuvas sobrecarregou o sistema de calhas, que derrubou parte do teto da Sala Amarela, do Hospital Municipal Pedro II. A região, que registrou alagamentos e afetou a circulação de trens, foi a mais afetada pelo temporal.

GRAVE | Veja a situação do Hospital Pedro II durante o temporal que atingiu Santa Cruz agora a noite. pic.twitter.com/VTz9Xfv8UL — Inhoaiba Urgente (@InhoaibaU) January 4, 2024

Também nesta quinta-feira (4), a Cedae informou que municípios da Baixada Fluminense e parte da capital poderiam ficar sem água , após uma redução no fornecimento. A concessionária afirmou que operava apenas com 64% de sua capacidade na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu.

No entanto, a Cedae disse que o sistema foi normalizado às 15h08 desta quinta-feira. De acordo com a Águas do Rio, responsável pelo abastecimento das regiões, não houve relatos de falta d'água, pois o problema foi resolvido rapidamente.