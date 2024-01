Com a forte chuva, parte do teto da Sala Amarela do Hospital Pedro II desabou - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 04/01/2024 07:42 | Atualizado 04/01/2024 10:24

Rio - As fortes chuvas que atingiram o Rio sobrecarregaram o sistema de calhas e derrubaram parte do teto da Sala Amarela e causaram goteiras em setores do segundo andar do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste. A região foi a mais afetada pelo temporal, registrou alagamentos e afetou a circulação de trens , na noite desta quarta-feira (3). O município chegou a entrar em Estágio 3, mas permanece em Estágio 2 desde o início de madrugada. Nesta quinta-feira (4), chove fraco em pontos da cidade e o posicionamento de um sistema de baixa pressão no oceano vai manter o tempo instável.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma placa de gesso do forro encheu de água e caiu. Confira imagens abaixo. Entretanto, com o início das goteiras, houve tempo para remover os pacientes e ninguém ficou ferido. A unidade segue em funcionamento, com atendimento aos pacientes e, por precaução e para evitar sobrecarga, ambulâncias foram encaminhadas para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. "As equipes de manutenção já estão trabalhando nos reparos, cuja previsão de conclusão completa é em até 48 horas", informou a pasta.

GRAVE | Veja a situação do Hospital Pedro II durante o temporal que atingiu Santa Cruz agora a noite. pic.twitter.com/VTz9Xfv8UL — Inhoaiba Urgente (@InhoaibaU) January 4, 2024 SALA AMARELA DO HOSPITAL PEDRO II, EM SANTA CRUZ pic.twitter.com/nEHNujXmgf — Digleison Silva (@silvadigleison) January 3, 2024

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), os maiores acumulados de ontem foram registrados em Santa Cruz (90,2mm), Anchieta (61,0mm), Sepetiba (56,6mm), Campo Grande (40mm) e Bangu (38,4mm). Moradores dessas regiões compartilharam imagens de ruas alagadas durante o temporal. Confira abaixo. O sistema de energia da SuperVia também foi afetado e os trens do ramal Santa Cruz circularam apenas entre a Central do Brasil e Campo Grande. Na manhã desta quinta-feira, a circulação ocorre normalmente, com intervalo médio de 10 minutos.

Prefeito e sub-prefeito, até quando cenas como essas vão continuar a acontecer a cada chuva forte? A Rua Francisco José em Campo Grande sofre com alagamentos há décadas e até hoje nada foi feito em benefício dos moradores.... pic.twitter.com/o6Y2nknaEs — Anderson Soares (@apsoares1979) January 4, 2024

Também na manhã de hoje, a Comlurb e a CET-Rio foram acionadas para uma queda de galho que interdita parcialmente a Rua Marquês de São Vicente, na altura da Rua João Borges, na Gávea, Zona Sul. Equipes da Prefeitura do Rio também atuaram em uma ocorrência de alagamento na Avenida Prefeito Sá Lessa, entre a Fazenda Botafogo e o Parque Columbia, em Acari, na Zona Norte, e em 12 bolsões d'água em pontos de Campo Grande, Santa Cruz, Paciência, Pavuna e Anchieta.

Nesta quinta-feira, de acordo com o Sistema Alerta Rio, haverá predomínio de céu nublado, com previsão de chuva fraca a moderada, de forma isolada, ao longo do dia. As temperaturas seguem estáveis, com mínima prevista de 21ºC e máxima de 33ºC. A sexta-feira (5) será de céu nublado a encoberto e também vai chover de forma fraca a moderada a qualquer hora do dia, podendo passar de 10mm/h em pelo menos um ponto da cidade. A máxima prevista é de 33ºC e a mínima de 20ºC.

No sábado (6), ventos úmidos vindos do oceano manterão o tempo instável, com previsão de chuviscos/chuva fraca isolada a qualquer momento, menor que 5mm/h. Os termômetros podem registrar máxima de 33ºC e mínima de 19ºC. Entre o domingo (7) e a segunda-feira (8), haverá redução gradativa na nebulosidade na cidade e não deve chover. Os ventos estarão moderados, ocasionalmente fortes no domingo e as temperatuas vão apresentar elevação na segunda. As máximas previstas são de, respectivamente, 34ºC e 37º, e as mínimas de 18ºC e 20ºC.

Baixada Fluminense

Segundo a Prefeitura de Mesquita, houve registro de 118mm de chuva na região da Chatuba, quantidade cerca de oito vezes maior que os 15mm previstos para esta quarta-feira. No Centro, o volume de água chegou a 95 mm, enquanto o bairro da Jacutinga recebeu 47mm. A Defesa Civil Municipal foi acionada para três ocorrências, sendo uma queda de árvore de médio porte na Rua França Leite, uma queda parcial de muro em Santo Elias e o desabamento de uma varanda em uma casa da Coreia, que precisou ser interditada. Não houve feridos.

Além dessas ocorrências, bolsões de água se formaram em algumas vias de Mesquita, principalmente na Rua Cosmorama, na altura da Via Light, na Rua Heitor da Costa Val e na Avenida Presidente Costa e Silva, em ambos os sentidos, mas a água já escoou em boa parte dos pontos. Nas redes sociais, internautas também compartilharam imagens e vídeos da chuva forte que atingiu os municípios de Nilópolis e Queimados, causando alagamentos e deixando motoristas de carros e motos ilhados.



De acordo com a Concer, que administra a BR-040, por conta da chuva em toda a extensão da rodovia, entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, há trechos sujeitos a alagamentos, em especial na Baixada Fluminense. Motoristas que seguem em direção ao Rio encontram retenção de quatro quilômetros para acessar a Avenida Brasil (km 125) devido ao fluxo de veículos.

Petrópolis

A Defesa Civil de Petrópolis informou que, às 7h30 desta quinta-feira, atingiu os protocolos de risco de inundação e fez o acionamento do segundo toque do sistema de sirenes no terceiro distrito, abrindo o ponto de apoio da Quadra da Boa Esperança. O órgão orienta a mobilização da população das áreas de risco para os pontos de apoio e cadastre o CEP por mensagem de texto para o número 40199 para receber os alertas.

Segundo a Concer, a descida da Serra de Petrópolis está com o tráfego em meia pista no km 78 RJ, por conta do tombamento de uma carreta que transportava sucata, na madrugada de hoje. A visibilidade na região é parcial, devido à chuva fina e neblina, e as pistas estão escorregadias.

De acordo com o Boletim Meteorológico da prefeitura, a previsão para hoje é de predomínio de céu nublado com pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte nos períodos da tarde e noite, com ventos predominantemente moderados. A temperatura máxima esperada é de 24°C e a mínima de 18°C.

A Defesa Civil do Estado e o Corpo de Bombeiros monitoram as precipitações em todo o estado, atuando para prevenir e minimizar possíveis danos. Nas últimas 24 horas, as equipes já atenderam cerca de 45 ocorrências de salvamentos de pessoas, cortes de árvores, inundações e deslizamentos/desabamentos relacionadas às chuvas. Os agentes estão em contato permanente com as prefeituras para dar suporte, caso as ocorrências extrapolem a capacidade de resposta da gestão municipal.

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) está acompanhando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos em todo o território fluminense, enviando alertas para os municípios quando necessário. Neste momento, é alto ou muito alto o risco hidrológico na capital, na Baixada Fluminense e nas Regiões Serrana e Sul. Há risco de alagamentos e inundações nos municípios do Rio, Nilópolis, Mesquita, São João de Meriti, Teresópolis, Rio Claro, Barra Mansa e Itaguaí, bem como é alto o risco geológico nesses locais, com possibilidade de deslizamentos.

Serviço



Quadra do Boa Esperança: Estrada Ministro Salgado Filho, s/nº - Boa Esperança - Vale do Cuiabá/ Itaipava.