Previsão de chuva forte a moderada nas próximas horas na cidade do RioArquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 03/01/2024 17:35 | Atualizado 03/01/2024 18:50

Rio - A cidade do Rio entrou no Estágio 2, às 17h, desta quarta-feira (3), devido à previsão de chuva forte a moderada nas próximas três horas. Segundo o Alerta Rio, um sistema de baixa pressão no oceano irá afetar as condições climáticas do município durante esta semana.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), núcleos de chuva atuaram sobre a Costa Verde do estado e a Baía de Sepetiba no fim desta tarde. A previsão é de que céu continue nublado e que pancadas isoladas de chuva moderada a forte, com raios, atinjam a cidade do Rio nas próximas horas.

Em Sepetiba e em Santa Cruz, na Zona Oeste, foi observada uma chuva fraca no fim da tarde. Já no início da noite, houve um aumento da intensidade da chuva na região.

O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Previsão para os próximos dias

A previsão para esta quinta-feira (4) é de pancadas isoladas de chuva moderada a forte nos períodos da tarde e noite. O céu seguirá encoberto pelas nuvens, com ventos moderados e os termômetros podem chegar à máxima de 33°C e mínima de 22°C.

Na sexta-feira (5), as temperaturas devem entrar em declínio. Com máxima prevista de 28°C e mínima de 20°C, o dia pode ter chuva fraca a moderada a qualquer momento, com ventos moderados a fortes e o tempo ficará de nublado a encoberto.



Ventos fracos a moderados, céu nublado e previsão de chuvisco ou chuva fraca marcarão o sábado (6). Os termômetros podem marcar entre 30°C e 19°C.



Já no domingo (7), o clima deve voltar a ficar estável e não é previsto que chova. A nebulosidade ficará entre parcialmente a totalmente nublado ao longo do dia, com as temperaturas chegando nos 31°C de máxima e mínima de 19°C. Os ventos soprarão de moderados a forte.