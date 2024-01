Corpo é encontrado na Rua Carlos Pascoal, no bairro Alcântara, nesta quarta-feira (3) - Reprodução/Google Maps

Publicado 03/01/2024 18:18

Rio - Um corpo foi encontrado carbonizado em um lixão no bairro Alcântara, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, nesta quarta-feira (3). Segundo a Polícia Militar, agentes foram à Rua Carlos Pascoal e localizaram o cadáver no início desta manhã. A área foi isolada e a perícia realizada pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

O corpo foi levado pela Defesa Civil ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, onde passará por exame de identificação. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para esclarecer o caso.

Ainda não há informações sobre os responsáveis pelo crime e nem a motivação.