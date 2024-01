Familiares e amigos estiveram presentes no enterro para se despedir da jovem - Marcos Porto/Agência O DIA

Familiares e amigos estiveram presentes no enterro para se despedir da jovemMarcos Porto/Agência O DIA

Publicado 03/01/2024 17:02 | Atualizado 03/01/2024 17:30

Rio - A jovem Andreza Rodrigues da Costa de França, de 23 anos, que morreu ao se afogar no mar em Saquarema, foi enterrada na tarde desta quarta-feira (3), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Norte. O corpo foi encontrado pelos bombeiros na Praia de Figueira, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Muito abalados com a perda da jovem no ano novo, familiares e amigos preferiram não conversar com a imprensa no local.

A identidade foi confirmada pela 124ª DP (Saquarema), após reconhecimento dos familiares no Instituto Médico Legal (IML). A jovem foi levada pelas ondas durante a virada de ano e desapareceu no mar.

Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram buscas desde a madrugada do dia 1º com a ajuda de drones e motos aquáticas. Mergulhadores também trabalharam nas buscas.

Na semana do Réveillon, a Marinha do Brasil havia emitido um alerta de ressaca de ondas de até 3 metros. Na noite da virada, o mar de Saquarema estava revolto e bandeiras vermelhas estavam instaladas pela praia.