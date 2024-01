Maurício Nunes é formado em Direito e também se identifica como palestrante, consultor e escritor - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/01/2024 16:03 | Atualizado 03/01/2024 16:15

Rio - O tenente-coronel Maurílio Nunes da Conceição, ex-comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), foi nomeado pelo governador Cláudio Castro, nesta terça-feira (2), como novo subsecretário de Segurança do Rio de Janeiro. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quarta (3).

Nunes passará a trabalhar em conjunto com Victor Santos, secretário de Segurança Pública do Rio, que assumiu o cargo em novembro do ano passado, assim que o governo estadual decidiu recriar a pasta.

Além de se apresentar como palestrante, consultor e escritor, Maurílio tem 25 anos de experiência como policial militar e ocupou o cargo de comandante do Bope entre 2019 e 2021, quando foi indicado pelo ex-governador Wilson Witzel. Ele também já esteve à frente do 41º BPM, em Irajá, na Zona Norte.

Formado em Direito, Maurílio também é mestre em gestão empresarial e gestor de projetos pela Fundação Getúlio Vargas.

O novo subsecretário vende palestras sobre liderança por meio das redes sociais, onde acumula mais de 51 mil seguidores, e posta diariamente vídeos motivacionais.