Renascença Clube terá a fachada repaginada - Pedro Ivo/ Agência O DIA

Publicado 03/01/2024 16:08 | Atualizado 03/01/2024 17:00

Rio - O Renascença Clube, no Andaraí, Zona Norte, vai passar por uma reforma geral. A licitação com valor de um pouco mais de R$ 3,2 milhões está prevista para a próxima segunda-feira (8) às 10h30. A obra, contratada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e pela empresa municipal de urbanização Rio-Urbe, vai durar seis meses. O modelo de contratação será o de menor preço global, ou seja, a empresa vencedora será a que oferecer o melhor preço pelo serviço, desde que cumpra as exigências do município.



A prefeitura vai repaginar o espaço e fazer a manutenção e recuperação da quadra coberta, a reforma total dos vestiários, a reconstrução da portaria e reformas no prédio administrativo, incluindo novas áreas de convívio e banheiros públicos.

Entre os objetivos está o de que profissionais e usuários obtenham um espaço mais adequado para atividades culturais no clube, que é um polo do samba e da cultura negra na Zona Norte do Rio. Os serviços preveem nova instalações elétricas e adequações das demais instalações prediais.A portaria vai ganhar novo guichê de bilheteria, ampliação dos portões de acesso, implantação de secretaria em um novo segundo pavimento e uma nova fachada.Na área externa, onde acontecem às segundas-feiras o tradicional Samba do Trabalhador, de Moacyr Luz, haverá reforma no piso, pintura e implantação de painéis laterais para exposição de banners nas duas laterais de entrada do clube.Já a quadra esportiva coberta terá o piso de tacos de madeira substituídos por piso cimentado nivelado a laser, pintado e demarcado com novas balizas, postes de vôlei, tabelas de basquete e novos refletores. Todos os sanitários também serão adequados para vestiários.Esses são apenas alguns exemplos da ampla reforma que também transformará a sala multiuso em um novo centro de memória, e construirá banheiros e uma área de churrasqueira no terceiro pavimento do clube.O espaço vai ganhar novos aparelhos de ar condicionado tipo Split e ventiladores de parede, elevador para a administração e nova escada de acesso, além de itens de acessibilidade, reforma total das instalações elétricas e adequação das instalações hidrossanitárias.Todo o sistema de proteção contra incêndio e pânico também será atualizado.Para além da reforma no clube, um acordo entre o Renascença e a Secretaria Municipal de Assistência Social foi publicado no Diário Oficial do Município de terça-feira (2). A cooperação tem como objetivo promover formação empreendedora para geração de renda autônoma e sustentável para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. O "Rena" vai disponibilizar o espaço físico e realizar as atividades pelo período de 12 meses. Não há compensação financeira por esse acordo.A secretaria de Assistência Social, no entanto, afirmou que ainda não há data para que as atividades se iniciem e afirmou que o plano de trabalho está em estudos.Com as atividades pretende-se "gerar oportunidades, contribuir no processo de descoberta e aprimoramento de potencialidades e habilidades pessoais, disponibilizar espaço para convivência comunitária com oferta de atividades de múltiplas linguagens, contribuindo assim para minimizar situações que hoje fragilizam e expõem as crianças, adolescentes e jovens cariocas a diversas situações de vulnerabilidade e risco", explicou a pasta em nota.O Renascença Clube, ou apenas "Rena", para os íntimos, foi fundado em 1951 por um grupo de pessoas negras com o objetivo de reunir as famílias, difundir a história e cultura afro-brasileira. O espaço sedia uma programação intensa de rodas de sambas. No local, também funciona desde junho de 2022 uma cozinha comunitária.