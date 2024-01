Um fuzil, uma pistola e um revólver, além de drogas, foram apreendidos na ação em Niterói - Reprodução

Publicado 03/01/2024 16:21 | Atualizado 03/01/2024 16:31

Rio - Dois suspeitos morreram e outros dois ficaram feridos em um confronto com policiais militares, nesta quarta-feira (3), em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Um fuzil, uma pistola e um revólver foram apreendidos na ação.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) realizavam patrulhamento em uma área de mata do Complexo do Viradouro quando foram atacados por um grupo de criminosos armados. Os militares reagiram, o que gerou um confronto.

Depois que o conflito terminou, os policiais encontraram os corpos de dois suspeitos. Outros dois homens foram socorridos e encaminhados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. Não há informações sobre as identificações das vítimas e nem o estado de saúde.

Na ação, houve a apreensão de um fuzil calibre 556, uma pistola Glock calibre 40 com kit rajada, um revólver calibre 28 e uma grande quantidade de drogas.

A PM destacou que o policiamento foi reforçado na região. A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).