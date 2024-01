Funcionário do posto em frente à Praça Cardeal Arcoverde foi atingido na cabeça, pescoço, nuca e clavícula - Reprodução

Publicado 03/01/2024 16:22 | Atualizado 03/01/2024 16:49

Rio - O frentista Marcius de Lima Sant'Anna foi agredido a pauladas por um cliente de um posto de combustíveis em Copacabana, Zona Sul, após uma confusão por causa do uso do banheiro do estabelecimento. A vítima sofreu ferimentos na cabeça, nuca e clavícula. O caso, que aconteceu na segunda-feira (1º) é investigado pela Polícia Civil.



De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o frentista foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde permaneceu por algumas horas e foi liberado.



As agressões contra o frentista teriam acontecido após o funcionário do posto na Praça Cardeal Arcoverde tentar impedir o cliente, que aparentava estar alcoolizado, de usar o banheiro que estava interditado.

Segundo relatos de colegas de trabalho do profissional, a discussão entre Marcius e o agressor foi impedida por policiais que passavam pelo local.



O homem teria sido levado pelos agentes e voltou ao posto algum tempo depois com o pedaço de pau. Ele atacou o frentista pelas costas enquanto o profissional abastecia um veículo.



O autor das agressões fugiu do local na sequência. O caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana).