ETA Guandu opera com 64% da capacidade máximaPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 04/01/2024 09:11 | Atualizado 04/01/2024 09:51



Rio - Em decorrência das fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Rio, municípios da Baixada Fluminense e parte da capital podem ficar sem água após uma redução no fornecimento da Cedae. Nesta quinta- feira (4), a concessionária informou que opera apenas com 64% de sua capacidade máxima na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu.

De acordo com a empresa, as chuvas causaram alterações na água bruta captada e que chega ao ETA. A redução foi necessária para garantir a qualidade da água tratada produzida.



Em nota, a Cedae informou que “técnicos da companhia fazem o monitoramento contínuo das condições da água bruta, e a operação da ETA será retomada de forma integral assim que as condições do manancial voltarem a sua normalidade".



A Águas do Rio, principal responsável pela distribuição de água na capital e na Baixada Fluminense informou que os municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita e Queimados podem ser afetados pela queda no fornecimento de água.



No Rio de Janeiro as regiões atingidas são o Centro e as zonas Norte e Sul.



A concessionária orientou que os moradores utilizem água de forma consciente.

Temporal colocou Rio em estágio 3 de operação

Durante a noite desta quarta-feira (3), o Centro de Operações Rio registrou chuvas maiores que 30mm em um período de uma hora e a cidade ficou em estágio 3 até o início da madrugada dessa quinta (4). A região mais atingida da capital fluminense foi a Zona Oeste, onde a circulação de trens foi afetada e o teto de um hospital chegou a cair.

Durante o temporal o sistema de energia da SuperVia foi prejudicado, e as composições que iriam para Santa Cruz circularam apenas entre as estações Central do Brasil e Campo Grande. O trecho entre as estações Benjamim do Monte e Santa Cruz chegou a ser fechado tanto para embarque quanto para desembarque.

Ainda na Zona Oeste, as chuvas sobrecarregaram o sistema de calhas e derrubaram parte do teto da Sala Amarela do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma placa de gesso do forro encheu de água e caiu.

Na mesma unidade de saúde, setores do segundo andar também foram prejudicados pelo aparecimento de goteiras.