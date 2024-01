Imagem mostra parte de estrada inundada após rompimento de tubulação - Reprodução/TV Globo

Imagem mostra parte de estrada inundada após rompimento de tubulaçãoReprodução/TV Globo

Publicado 05/01/2024 08:22 | Atualizado 05/01/2024 11:09

Rio - Uma adutora rompeu na madrugada desta sexta-feira (5) na Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. O vazamento ocorreu em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), agentes da CET-Rio e da Iguá, concessionária responsável pelo abastecimento de água, estão atuando no local.

Por conta do vazamento, há uma grande quantidade de água suja na estrada, que foi parcialmente inundada e precisou ser interditada.

O trânsito segue no sistema siga e pare, o que causou um grande congestionamento. Além disso, uma reversível foi montada no local.

Procurada, a Iguá informou que, durante a madrugada seu Centro de Controle identificou um rompimento em uma rede de distribuição de água localizada na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, na Cidade de Deus. Imediatamente a concessionária enviou equipes ao local para conter o volume de água e iniciar o reparo da rede e comunicou a CET Rio, que está no local orientando o trânsito.

Durante a execução dos serviços, a região da Cidade de Deus pode apresentar impactos no abastecimento. A concessionária manterá seus clientes informados por meio do seu site e permanece à disposição dos clientes por meio da Central de Atendimento no número 0800 400 0509 (telefone e WhatsApp).

"A Iguá lamenta quaisquer transtornos e reitera que trabalha diariamente para oferecer um serviço de qualidade para a população", disse em nota.