Material apreendido com o suspeito, conhecido como Léo 157Divulgação / Polícia Militar

Publicado 05/01/2024 08:43

Rio - Um homem apontado como o chefe do tráfico de drogas da comunidade Vila Brasil, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, foi preso, na manhã desta sexta-feira (5).



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 35º BPM (Itaboraí) foram acionados para checar a informação de que suspeitos estariam colocando barricadas na localidade. No local, os policiais prenderam o criminoso, conhecido como Léo 157.

Com ele, foram apreendidos um fuzil, uma granada e um cinto de guarnição. O suspeito e o material foram encaminhados para a 50ª DP (Itaguaí). A PM informou que o policiamento foi reforçado na região.