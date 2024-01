Ônibus da cidade do Rio terão fiscalização para climatização - Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 05/01/2024 16:58

Rio – A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) criou o programa “Agentes do Verão”, que terá como objetivo aumentar o monitoramento em relação a climatização em veículos do transporte público do Rio de Janeiro durante o verão.

Oitenta e três servidores foram escolhidos para a função. O monitoramento não será feito em horário específico. Caso um ônibus seja identificado sem o ar-condicionado funcionando, a informação será comunicada à SMTR, que não realizará o pagamento diário do subsídio às concessionárias dos veículos de transporte.

Segundo o projeto, a SMTR deverá publicar relatórios quinzenais com informações obtidas pelas inspeções. A publicação foi feita no Diário Oficial do Rio nesta sexta-feira (5).