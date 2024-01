O Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio - Divulgação

O Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio Divulgação

Publicado 05/01/2024 15:59

Rio - O prefeito Eduardo Paes sancionou a lei que estabelece a criação da Fundação Palácio Pedro Ernesto (Funpape), que promoverá iniciativas culturais no edifício histórico sede da Câmara de Vereadores. O decreto foi publicado na edição desta sexta-feira (5) do Diário Oficial do Município.

De acordo com o texto, a Funpape terá como principal função incentivar, difundir e promover a prática de projetos e o desenvolvimento de atividades culturais, artísticas e educacionais, além de conservar o patrimônio histórico que representa o Palácio Pedro Ernesto.

A construção tombada em 1988 agora será administrada pela Funpape, que terá essa função de resguardar o patrimônio histórico, incluindo objetos, livros, revistas, jornais e documentos. Segundo a Câmara, a gestão será compartilhada pelo Conselho Diretor e por uma Diretoria Executiva.

"É importante preservar o Palácio Pedro Ernesto, que faz parte de um um conjunto de grandes edifícios públicos de arquitetura eclética, como a Biblioteca Nacional, o Theatro Municipal, o Cine Odeon, o Centro Cultural da Justiça Federal, o Museu de Belas Artes, o prédio do restaurante Amarelinho e o Edifício Serrador”, argumentaram os autores na justificativa da Lei, que foi aprovado na Câmara no dia 7 de dezembro.