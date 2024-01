Maconha foi encontrada na roupa íntima do adolescente - Divulgação / Degase

Publicado 06/01/2024 14:43

Rio - Um adolescente internado no Departamento de Ações Socioeducativas (Degase) foi flagrado portando maconha após uma visita familiar nesta sábado (6). A droga foi encontrada escondida na roupa íntima do jovem, durante uma revista pessoal de rotina.



De acordo com a instituição, o pai do menino confessou que escondeu o entorpecente dentro de uma muleta. O caso ocorreu na unidade Cense Aeroporto Dom Bosco, na Ilha do Governador, na Zona Norte.

O pai do menor foi detido e encaminhado à 37° DP (Ilha do Governador).