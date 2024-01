Agentes apreenderam diversos materiais que seriam usados no crime - Reprodução / Polícia Militar

Publicado 06/01/2024 13:45

Rio - Um homem foi preso ao tentar furtar cabos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, neste sábado (6). Agentes do 21º BPM (São João de Meriti) receberam a denúncia de que suspeitos estariam tentando roubar fios de telefonia no bairro do Éden, pela manhã, e foram até o local.



De acordo com a corporação, ao perceberem a aproximação dos PMs, o grupo fez disparos. Ninguém ficou ferido. Um dos presos, que já possuía outras duas anotações criminais, foi detido e os comparsas conseguiram fugir. Na ação também foram apreendidos os materiais utilizados para a tentativa de furto, um coldre de perna, seis cápsulas de 9mm, celulares e uma motocicleta.



O caso foi encaminhado à 54ª DP (Belford Roxo).