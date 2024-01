Cariocas voltaram a aproveitar as praias do Rio - Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 06/01/2024 11:04 | Atualizado 06/01/2024 11:13

Rio - Depois de uma semana chuvosa , os cariocas voltaram a aproveitar as praias da cidade neste sábado (6), o primeiro fim de semana do ano. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), não há mais previsão de chuva a partir deste domingo (7)

Apesar da chance de chuva fraca, o DIA flagrou diversas pessoas na Praia Barra da Tijuca, na Zona Oeste, na manhã deste sábado. De acordo com o Alerta Rio, ventos úmidos oriundos do oceano influenciarão o tempo na cidade. As temperaturas seguem estáveis, com mínima de 21°C e máxima de 33°C.

Já entre domingo e terça-feira (9), haverá redução de nebulosidade. Na segunda-feira (8), por exemplo, os termômetros podem atingir os 37°C.

Entre o final da tarde de terça-feira e quarta-feira (10), ventos em altos níveis da atmosfera influenciarão o aumento de nebulosidade. No entanto, ainda assim, não há chance de chuva.