Homicídio ocorreu próximo à estação de Padre Miguel - Reprodução / Wagner Paim

Publicado 06/01/2024 17:02

Rio - Um homem foi baleado próximo à estação de trem de Padre Miguel, na Zona Oeste da cidade, no início da tarde deste sábado (6). De acordo com as primeiras informações, ele estaria roubando na região, por volta de 13h, quando foi alvo de disparos.



A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e acionou a Polícia Civil para a perícia. O suspeito foi encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, onde permanece internado, com quadro de saúde estável.

Em nota, a PM informou que a motivação e autoria do crime são desconhecidas. A Polícia Civil não se manifestou.



*Matéria em atualização