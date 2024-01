Rompimento de adutora inundou uma estrada na Cidade de Deus - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 06/01/2024 12:14 | Atualizado 06/01/2024 12:35

Rio - Equipes da Iguá finalizaram, na manhã deste sábado (6), os reparos em uma adutora que rompeu e inundou a Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. Segundo a concessionária, os funcionários substituíram a tubulação danificada e o fornecimento foi normalizado em diversos bairros da cidade.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a estrada chegou a ser interditada por conta do vazamento, que aconteceu em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, na madrugada desta sexta-feira (5). Já na manhã deste sábado, o COR informou que uma reversível segue montada na pista.

Em nota, a Iguá afirmou que 16 bairros das zonas Norte e Oeste tiveram o abastecimento de água normalizado, de acordo com a pressurização do sistema de cada região. Dentre os locais afetados pelo rompimento da adutora, estão Anil, Barra da Tijuca, Camorim, Curicica, Freguesia, Gardênia, Itanhangá, Jacarepaguá, Joá, Pechincha, Recreio, Rio das Pedras, Tanque, Taquara, Vargem Grande e Vargem Pequena.



A concessionária ainda disse que mantém seus clientes informados por meio do site ou pela Central de Atendimento (0800 400 0509). A empresa ressaltou para que todos sigam com o consumo consciente de água durante o período da retomada do fornecimento.

"A Iguá lamenta quaisquer transtornos e reitera que trabalha diariamente para oferecer um serviço de qualidade para a população", finalizou a nota.