Material apreendido durante ação da PM neste sábado (6), na Zona Norte - Reprodução

Material apreendido durante ação da PM neste sábado (6), na Zona NorteReprodução

Publicado 06/01/2024 10:10 | Atualizado 06/01/2024 10:24

Rio – Policiais militares do 41º BPM (Irajá) realizam, na manhã deste sábado (6), uma operação nas comunidades Para Pedro, no bairro Colégio e Malvinas, em Irajá, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a corporação, durante a ação, criminosos armados atiraram contra os policiais e houve confronto. Um homem considerado suspeito ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. O estado de saúde ainda não foi divulgado.

Até o momento, foram apreendidos um fuzil, dois rádios transmissores e drogas.