Equipes da PRF, PM e Polícia Civil estiveram no local do crime - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 06/01/2024 10:00 | Atualizado 06/01/2024 10:25

Rio - Um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi baleado durante uma tentativa de assalto, quando estava de folga, por volta das 18h desta sexta-feira (5). O crime aconteceu na Rua 24 de Maio, na altura do bairro do Rocha, na Zona Norte do Rio, e Marcos Mendes de Melo, de 51 anos, teria sido atingido no rosto. Neste sábado (6), a vítima permanece internada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na mesma região.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São João foram acionadas para uma ocorrência de tentativa de roubo, encontraram o veículo em que o agente estava batido e os criminosos já haviam fugido. A vítima foi socorrida e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado dele é considerado grave. Já PRF informou que Marcos passou por uma cirurgia no hospital e que seu quadro é estável.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver agentes e viaturas da PRF, PM e da Polícia Civil próximas ao carro da vítima, em cima de uma calçada. O caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo) e diligências estão em andamento para identificar e prender os autores do crime.