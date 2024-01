PM apreendeu três fuzis em ação no Morro dos Macacos - Divulgação/Polícia Militar

PM apreendeu três fuzis em ação no Morro dos MacacosDivulgação/Polícia Militar

Publicado 06/01/2024 09:38

Rio - Moradores de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, tiveram uma madrugada de tensão com um intenso confronto no Morro dos Macacos. Segundo relatos, os tiros começaram a ser ouvidos às 3h30 deste sábado (6) e continuaram até por volta das 6h. Desde o ano passado, a região é palco de uma disputa entre criminosos de facções rivais pelo controle do território. Ao menos três suspeitos ficaram feridos e o policiamento foi reforçado na manhã de hoje.

De acordo com relatos nas redes sociais, o tiroteio aconteceu durante uma tentativa de invasão de traficantes do Comando Vermelho de Manguinhos e do Morro do São João, no Engenho Novo, à comunidade, que atualmente é controlada pelo Terceiro Comando Puro. Em vídeos compartilhados, é possível ouvir os disparos e moradores lamentaram a violência na região. "Acordei com muito tiro, vários calibres diferentes! Parece guerra!", escreveu uma pessoa.

Tiro até de manhã! Madrugada intensa no Morro dos Macacos. pic.twitter.com/IYj85r84Dz — Pétala Lyra (@LyraPetala) January 6, 2024

OTT 360 INFORMA:



06/01



Vídeo dos tiros no morro dos Macacos, em Vila Isabel, no início desta manhã. #OTT360 pic.twitter.com/7a4XCwiwE7 — Onde Tem Tiroteio-RJ (@RJ_OTT) January 6, 2024

Segundo a Polícia Militar, a troca de tiros no Morro dos Macacos durante a madrugada ocorreu entre grupos de criminosos rivais e equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) intensificaram o policiamento na região. Até o momento, três suspeitos feridos foram socorridos, um foi preso e três fuzis, duas pistolas, duas granadas, três radiocomunicadores, um cinto de guarnição e drogas foram apreendidos pelos PMs que atuam no local.