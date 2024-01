PMs e criminosos trocaram tiros no Jacarezinho - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 11/01/2024 07:21 | Atualizado 11/01/2024 07:32

Rio - Uma mulher ficou ferida durante uma troca de tiros no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. O confronto entre os policiais militares e criminosos da comunidade aconteceu por volta das 21h desta quarta-feira (10) e teria se estendido até o início da madrugada. De acordo com a ONG Voz das Comunidades, a região registrou tiroteios todos os dias desde o início do ano.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) que estavam no Jacarezinho foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal e encontraram uma mulher baleada na perna direita, na localidade conhecida como Valão. A vítima teria sido atingida em um ataque a PMs em um patrulhamento na Rua Miguel Ângelo, na altura da Travessa Jerusalém, onde houve troca de tiros. A região recebe efetivo do programa Cidade Integrada.

A mulher, ainda não identificada, foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Engenho de Dentro, também na Zona Norte, por meios próprios. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Moradores da comunidade compartilharam os momentos de tensão em vídeos publicados nas redes sociais. Confira abaixo. "Isso não é Faixa de Gaza, é o Jacarezinho, Rio de Janeiro, agora à noite", declarou um.

Todo dia é tiro no jacaré virou normal e o Cláudio castro tá dormindo na casa dele bem tranquilo enquanto nós moradores temos q passar por essas operações falida e por causa desse projeto asqueroso que nunca deu e nunca vai dá resultado positivo.

