Parque Piedade está sendo construído no terreno onde funcionou a Universidade Gama Filho, na Zona Norte do Rio - Cesar Sales/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 10/01/2024 20:55 | Atualizado 10/01/2024 21:24

Rio - Criminosos chegaram a cobrar R$ 1 milhão, em pouco menos de dois meses, para "permitir" que as obras no Parque Piedade, na Zona Norte, continuassem. A informação foi confirmada pelo advogado das empresas do Consórcio Parque Piedade HFB – que reúne as empresas Hydra Engenharia e Saneamento, Fábio Bruno Construções Limitada e Biovert Florestal e Agrícola – em entrevista ao programa 'RJTV2', da Rede Globo, nesta quarta-feira (10). Segundo França, os bandidos começaram a intimidar e extorquir os funcionários da obra em novembro, após a implosão do antigo prédio da Gama Filho.



"Eles vão de maneira que não se consegue identificá-los, fazem um contato intimidatório, mas à distância. As quantias já alcançaram R$ 1 milhão, e na última ocasião foram exigidos R$ 500 mil para que a obra pudesse continuar", afirmou o advogado ao telejornal.



Na terça-feira (9), o prefeito Eduardo Paes denunciou , por meio de sua conta na rede social X (o antigo Twitter), que uma organização criminosa está ameaçando e tentando extorquir funcionários da empreiteira que realiza as obras no Parque Piedade. Os criminosos estariam ordenando que a obra seja paralisada caso a empresa não efetua um pagamento de R$ 500 mil - o valor total da construção do Parque Piedade é de R$ 65 milhões.

A Polícia Civil afirmou que a denúncia é apurada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco). Agentes realizam investigações para esclarecer os fatos. "Instauramos inquérito de ofício com base no relato do prefeito nas redes sociais. Então, é precipitado qualquer relato detalhado até recebermos as respostas preliminares", informou o titular da Draco, delegado João Valentim.

Parque Piedade

As obras do Parque Piedade começaram em setembro de 2023, depois que a Universidade Gama Filho foi demolida. No espaço onde funcionava a instituição, de aproximadamente 18 mil metros quadrados e que está abandonado desde 2014, será construída uma área pública nos moldes do Parque Madureira. A previsão é de que o espaço esteja pronto até outubro de 2024.

O projeto é realizado pelo Consócio Parque Piedade HFB, composto pelas empresas Biovert Florestal e Agrícola, Fábio Bruno Construções e Hydra Engenharia e Saneamento.