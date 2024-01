Parque Piedade será construído no terreno onde funcionou a Universidade Gama Filho - Cesar Sales/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 09/01/2024 16:23 | Atualizado 09/01/2024 17:06

Rio - O prefeito Eduardo Paes denunciou, na tarde desta terça-feira (9), que uma organização criminosa está ameaçando e tentando extorquir funcionários da empreiteira que realiza as obras no Parque Piedade, na Zona Norte, no terreno onde ficava a Universidade Gama Filho.

Os criminosos estariam ordenando que a obra seja paralisada caso a empresa não efetua um pagamento de R$ 500 mil - o valor total da construção do Parque Piedade é de R$ 65 milhões.

Atenção @policiafederal @RicardoCappelli recebi agora informações de que o crime organizado está pedindo dinheiro para a empreiteira responsável pelas obras do Parque Piedade aonde funcionava a antiga faculdade Gama Filho. Ameaçam paralisar as obras caso o pagamento não… — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 9, 2024

As obras do Parque Piedade começaram em setembro de 2023 , depois que a Universidade Gama Filho foi demolida. No espaço onde funcionava a instituição, de aproximadamente 18 mil metros quadrados e que está abandonado desde 2014, será construída uma área pública nos moldes do Parque Madureira. A previsão é de que o espaço esteja pronto até outubro de 2024.

O projeto é realizado pelo Consócio Parque Piedade HFB, composto pelas empresas Biovert Florestal e Agrícola, Fábio Bruno Construções e Hydra Engenharia e Saneamento.

