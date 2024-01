Publicado 10/01/2024 00:00

Bandidos cobram taxa de R$ 500 mil para 'liberar' obra do Parque Piedade. A denúncia é do prefeito Eduardo Paes.

Mocidade vai fazer novo ensaio técnico no Sambódromo.

Portela prepara show em comemoração aos seus 100 anos.

O bloco Timoneiros da Viola decidiu encerrar suas atividades por falta de apoio dos setores público e privado.

Casal é agredido durante assalto na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

Este mês tem curso de capacitação gratuito para babás no Planetário, na Gávea.

2023 foi o ano mais quente da história, com alta da temperatura média de 1,48 graus.

No D: 'BBB 24' já começou agitado, com Yasmin Brunet e Vanessa Lopes resolvendo treta que rolou fora da

casa, Wanessa Camargo falando sobre o divórcio, Rodriguinho mostrando mais do que devia durante o banho e muito mais.

No Ataque: principal reforço do Mengão, De La Cruz já chegou ao Rio e vestiu o Manto Sagrado.