Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança Pública realizaram a açãoReprodução/PRF

Publicado 09/01/2024 20:13 | Atualizado 09/01/2024 20:18

Rio - Uma carga com mais de 10 mil maços de cigarros e uma van foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com apoio da Força Nacional de Segurança Pública, na manhã desta terça-feira (9), na Rodovia Presidente Dutra, no município de Mesquita, na Baixada Fluminense. Um homem foi preso.

Quatro pessoas participaram do roubo em Nova Iguaçu. Minutos depois, o mesmo bando teria roubado uma van no Centro de São João de Meriti para transportar a mercadoria roubada. O grupo seguiria até a Comunidade Guarani, em Belford Roxo, onde o material seria guardado.

Equipes da PRF, com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública, conseguiram abordar o veículo na Rodovia Presidente Dutra, mas três das quatro pessoas conseguiram se fugir.

Um homem foi preso e foram recuperados os mais de 10 mil maços de cigarros e também a van, que já estava com registro de roubo confeccionado na Polícia Civil.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.