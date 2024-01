200 microchips foram distribuídos e 87 animais foram vacinados na ação da prefeitura - Divulgação / Prefeitura do Rio

200 microchips foram distribuídos e 87 animais foram vacinados na ação da prefeituraDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 09/01/2024 17:56 | Atualizado 09/01/2024 17:59

Rio – Duzentos microchips para cães e gatos e 1.000 doses de vacina antirrábica foram oferecidos pela prefeitura, nesta terça-feira (9), nas praças do Lido, em Copacabana, e Atahualpa, no Leblon, na Zona Sul.

Ao todo, 87 animais receberam a vacina antirrábica. Foram aplicados 100 chips em cada praça. Eles servem como forma de identificação do animal. "Em uma hora, na Praça do Lido, os 100 chips disponibilizados se esgotaram, indicativo de que a população está comprometida com identificação e o conhecimento da população de cães e gatos", afirmou o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle.

A estudante Bárbara Melo Silva, 26 anos, levou sua cadela da raça Husky, Akira, de 3 anos, para receber o microchip e a vacinação na praça Atahualpa. "Melhor coisa que aconteceu. Eu estava correndo atrás de um plano de saúde para a Akira, mas como é muito caro, eu não tinha conseguido fazer", disse.