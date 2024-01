Fuzil, pistola, granada, carregadores e um rádio comunicador foram apreendidos durante ação da PM em Cosmos - Reprodução

Fuzil, pistola, granada, carregadores e um rádio comunicador foram apreendidos durante ação da PM em CosmosReprodução

Publicado 09/01/2024 16:38

Rio - Um homem, conhecido pelo apelido de 'Xandão', foi preso, nesta terça-feira (9), durante uma ação de policiais militares em Cosmos, na Zona Oeste do Rio. Ele é suspeito de integrar o grupo miliciano de Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) tiveram a atenção voltada para um veículo na Rua José da Conceição Santos. A equipe realizou a abordagem e encontrou, dentro do carro, um fuzil, uma pistola, uma capa de colete balístico, uma granada, carregadores e um rádio comunicador.

Dois homens estavam dentro do carro, sendo pelo menos um deles apontado como integrante da milícia de Zinho. Eles foram levados para a 35ª DP (Campo Grande), onde o caso foi registrado, mas apenas 'Xandão' permaneceu preso.

Disputa por sucessão e suposta morte de miliciano

Cosmos fica ao lado do bairro de Paciência, onde ocorre uma disputa pela sucessão da milícia de Zinho após sua prisão na véspera de Natal do ano passado . Neste sábado (6), um dos possíveis sucessores teria sido morto a tiros na comunidade Três Pontes. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

De acordo com os relatos nas redes sociais, o miliciano Jairo Batista Freire, conhecido como Caveira , foi alvo de uma emboscada e assassinado. Diversas postagens disseram que o criminoso morreu e algumas até mostram um corpo, que seria do suspeito, com marcas de tiros no rosto.