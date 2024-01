O curso de capacitação para babás começa no próximo sábado (13) - Divulgação

Publicado 09/01/2024 19:12

Rio - A Prefeitura do Rio vai oferecer nos dias 13 e 27 deste mês um curso gratuito de capacitação para babás. A especialização acontecerá no Planetário do Rio, na Gávea, Zona Sul, e é dedicada às mulheres com idade a partir de 21 anos.

Segundo a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, o objetivo do curso é qualificar profissionais e inseri-las no mercado de trabalho. O curso será dividido em quatro módulos, com testes e avaliações. Os temas abordados nas aulas serão: a profissão de babá, o desenvolvimento infantil até 3 anos, a importância da amamentação e a rotina do sono.

Moradora da Penha, Vanda Silva da Costa, de 44 anos, participou de uma edição do curso e falou sobre a importância de se atualizar na profissão. "É bom reciclar. Nunca é tarde para aprender coisas novas. E muitas pessoas não têm acesso a informações, não podem pagar um curso de qualificação e estão em busca de uma oportunidade de trabalho", reforça a babá.

"Entendemos que essa profissão oferece oportunidades a quem tem pouca experiência profissional. Entretanto, a responsabilidade de cuidar de crianças exige qualificação e aprimoramento permanentes", comentou Everton Gomes, secretário municipal de Trabalho e Renda do Rio, que promove a ação em parceria com a Help Doméstica e o Rio+Cursos.

As aulas acontecem das 9h às 16h no dia 13, e de 9h às 15h no dia 27, na Rua Vice-Governador Rúbens Berardo 100, na Gávea. A inscrição é feita neste formulário digital criado pela secretaria de Trabalho e Renda.