Publicado 10/01/2024 00:00

"Pelo amor de Deus não diga meu nome."

Quando o pedido começa assim, já sei, é morador que quer ser ouvido, mas tem medo até da sombra.

Desta vez, a denúncia é do bairro da Cerâmica, em Nova Iguaçu. A cobrança é da milícia, segundo o leitor.

Além de pagar a luz, que não é gato, os criminosos cobram uma taxa extra dos moradores. Quem não paga tem a energia cortada pela milícia, como se fosse a concessionária.

Segundo a denúncia, quatro senhoras que catam latinha para complementar a renda ficaram às escuras.

"Temos medo de falar com a empresa, eles dizem que não adianta, medo de denunciar e morrer, mas não temos dinheiro pra tudo."

Ou seja, para sobreviver, literalmente, para alguns é na escuridão.

3,2,1... É dedo na cara!

TÁ BONITO

Qualquer passo para o combate à violência contra as mulheres sempre vai ter espaço aqui.

Desta vez, os servidores municipais vão ser um braço para quem precisar. Sabemos que a rede de proteção é muito mais complexa e ter liberdade financeira é uma delas.

A partir da próxima semana, as mulheres vítimas de violência doméstica vão ganhar novos aliados para conquistar o seu ganha-pão. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda começa a treinar servidores para atuar no programa Novos Rumos, que tem como objetivo promover a autonomia financeira dessas mulheres na cidade. O programa é uma parceria entre a Prefeitura do Rio, o Tribunal de Justiça e a Câmara de Vereadores.

A ideia é, inicialmente, capacitar 90 servidores das secretarias de Políticas e Promoção da Mulher, de Saúde e de Assistência Social para ajudar as vítimas de violência a conquistar a independência financeira. A equipe vai ser um "recrutamento", encaminhando essas mulheres para postos de trabalho em empresas parceiras da SMTE.

"A cada hora, 14 mulheres sofrem algum tipo de violência no Estado do Rio de Janeiro, de acordo com dados colhidos em 2022 pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). Além de ações de acolhimento e proteção, temos que garantir a essas mulheres acesso ao mercado de trabalho para que elas possam conquistar sua independência e manter seus filhos", assinala o secretário Municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.