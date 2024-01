Publicado 08/01/2024 01:00

São 17h38 deste domingo, tenho o chamado "deadline" no jornalismo para entregar esta coluna e esperei até os últimos segundos para que este tema da coluna desta segunda-feira fosse uma "pauta derrubada", o que equivale na polícia a caso resolvido. Neste caso, a descoberta do que aconteceu com o pequeno Davi.

Pode ser que, até você ler a coluna, ela tenha mesmo já sido superada e eu espero que seja, com o melhor dos desfechos, mas neste domingo vou dedicar todos os caracteres a ele.

A mobilização ganhou força quase 24 horas após o desaparecimento.

Pela praia, muita gente comenta que é normal filhos de barraqueiros, desde pequenos, andarem pelas areias com uma capacidade de voltar para o mesmo ponto o tempo todo, mas o pai desde os primeiros momentos gritou que não era o caso.

Com o chinelo do super-heroi favorito do pequeno, de 6 anos, ele olhava pro mar e para a calçada, enquanto fotógrafos e jornalistas começaram a se unir a ele e a internet a compatilhar a foto do menino.

Características e local, magro, pequeno, com cabelos encaracolados e queimados nas pontas pelo sol, desaparecido no Posto 4 da Praia da Barra.

A partir daí, várias teorias. Uma família com um filho parecido teve até que ir à delegacia registrar que o filho com eles na lanchonete não era Davi.

Mas eu só penso nos pais. A delegada até este momento respondeu pela sua equipe, nenhuma novidade.

Concreto apenas o depoimento do pai, que afirma que ele foi visto pela última vez brincando com os filhos de um casal gringo, e as imagens dele na calçada.

A mãe, meio que numa forma de proteção, fica olhando para o mar com um casaco de capuz nas mãos, imagem aflitiva demais.

Ambos não querem acreditar que ele chegou perto da água. Isso zeraria praticamente as chances de encontrá-lo com vida

Entrei agora nas agências e remoem e espremem novidades que não existem.

Manchetes "O que se sabe até agora" são as campeãs.

Mas posso estar sendo leviana ao trazer um questionamento aqui.

O desaparecimento, principalmente de uma criança, com todas as possibilidades que possam existir, não pode se resumir a equipes de redações e polícias de plantão que esperam "novidades" em dias úteis.

Talvez para não atrapalhar as investigações, a equipe de paradeiros não queira dar detalhes.

Mas comoção mesmo e desespero só vi no compartilhamento das redes, que ajudam, mas podem também levar a enganos como foi o menino da lanchonete.

Volto aos pais e ao olhar da mãe, que, por intuição e desejo intenso materno, aguarda com um casaco de frio seu pequeno em pleno verão carioca.

Pouco se fala, mas espero que muito se faça.