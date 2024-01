Homem aparece deitado no chão após uma confusão em Rio das Ostras - Reprodução

Publicado 09/01/2024 21:46 | Atualizado 09/01/2024 21:52

Rio - Iago Lins da Silva, de 24 anos, foi baleado e outros dois foram presos após uma confusão envolvendo policiais militares, nesta segunda-feira (8), em Rio das Ostras, na Região dos Lagos do Rio. Iago teria dado um soco em um dos agentes e tentado pegar a arma dele, o que resultou nos tiros.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) foram até a Avenida Governador Roberto Silveira, perto da praia do bairro Costa Azul, para verificar a informação de que um grupo de pessoas estaria na frente de um bar com som alto por volta das 5h50.

A corporação destacou que os policiais solicitaram que as pessoas diminuíssem o volume do som, mas nesse momento, homens xingaram e arremessaram garrafas de vidro contra os agentes. Iago estaria envolvido na confusão e teria dado um soco no rosto de um dos PMs, que atirou contra ele após o suspeito tentar pegar sua arma.

"Os militares utilizaram os meios necessários para conter a agressão e um dos agentes foi atingido por um soco no rosto. O agressor tentou pegar a arma do policial e, neste momento, o agente atirou contra o homem", informou a PM por meio de nota.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Iago no chão com perfurações de tiro na região do tórax e na perna. Em uma gravação, o homem está no chão quando um disparo pode ser ouvido seguido de um grito de "Para!".

Iago foi socorrido e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro Municipal com ferimentos moderados. A reportagem de O DIA pediu uma atualização sobre seu estado de saúde nesta terça-feira (9) para a Prefeitura de Rio das Ostras, mas não obteve retorno.

A PM ainda informou que o agente ferido também foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio das Ostras. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

A corporação ressaltou que irá abrir um procedimento para averiguar as atuações dos policiais.

O caso foi registrado na 128ª DP (Rio das Ostras). Segundo a Polícia Civil, dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, foram levados para a delegacia e autuados em flagrante por lesão corporal contra agente de segurança pública, resistência e desacato. Os demais envolvidos prestaram depoimento e o caso foi encaminhado à Justiça.