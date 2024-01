Homem foi levado para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde foi cumprido um mandado de prisão contra ele - Divulgação

Publicado 09/01/2024 18:52

Rio - Um homem, foragido da Justiça de Minas Gerais, foi preso, nesta terça-feira (9), em Búzios, na Região dos Lagos do Rio. Ricardo Gomes da Silva, o Ricardinho, teria vínculo com o Comando Vermelho (CV), maior facção responsável pelo tráfico de drogas no Estado do Rio.

Investigações apontam que Ricardo pertenceria ao CV, que possui núcleos em Minas Gerais. O homem tem anotações criminais por furto e tráfico de drogas em Minas, onde esteve preso no ano de 2017. Ricardinho também tem passagens por roubo e furto no Rio, tendo cumprido pena no ano de 2016 e no período de 2018 a 2021.

A prisão foi realizada por policiais penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio da Subsecretaria de Inteligência e da Divisão de Buscas e Recaptura (Recap). Segundo a secretaria, os agentes localizaram o homem a partir de um trabalho de inteligência, que apontou sua localização.

Em seguida, uma equipe da Recap foi enviada até o endereço descoberto e efetuou a prisão de Ricardo, que não reagiu. O homem foi conduzido para 125º DP (São Pedro da Aldeia), onde foi cumprido seu mandado de prisão.