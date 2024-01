Filme ’As aventuras do avião vermelho’ é uma das produções em cartaz - Divulgação / CCBB

Publicado 09/01/2024 17:09

Rio - O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Centro da cidade, volta a receber, a partir desta quinta-feira (11), às 14h, a mostra 'Um Giro Pelo Mundo – Navegando no Cinema Infantil'. Com entrada franca, o projeto, que estreou neste fim de semana, vai exibir cerca de 50 filmes de vários países, com diversas produções que trazem em suas histórias a importância da tolerância, tema desta edição, que fica em cartaz até 28 de janeiro.

Em pleno período de férias escolares, a programação conta com filmes de animação, documentário e ficção; de curta, média e longa-metragem. Pensando em inclusão, algumas sessões vão contar com legendas descritivas e tradução em libras. As produções brasileiras "Tito e os Pássaros", premiado no Anima Mundi e nos festivais de Chicago e Havana, e "As aventuras do avião vermelho", baseado na obra de Érico Veríssimo, são uns dos destaques.

As crianças poderão, também, participar de atividades recreativas no foyer do centro cultural, às sextas-feiras, sábados e domingos, a partir das 16h. No sábado (13), a atriz e bailarina Sémada Rodrigues promove uma tarde com movimento e dança ao som do frevo. Já no domingo (14) a atriz, cantora e circense Amarilis Irani realiza uma oficina de perna de pau.

"É uma oportunidade para as crianças explorarem temas como diversidade, inclusão, respeito ao outro e ao meio ambiente, buscando inspirar os espectadores a valorizar a aceitação e a compreensão mútua, independente das diferenças culturais, sociais ou individuais", comentou Carina Bini, curadora do projeto que é patrocinado pelo Banco do Brasil.

Os ingressos para os filmes podem ser retirados na bilheteria ou no site do CCBB , onde é possível ver a programação completa. Para as atividades, basta chegar no horário marcado para participar. O Centro Cultural Banco do Brasil fica na Rua Primeiro de Março 66, Centro.

Símbolo da revitalização do centro histórico do Rio

Inaugurado em 12 de outubro de 1989, o CCBB está instalado em um edifício histórico, projetado pelo arquiteto do Império, Francisco Joaquim Bethencourt da Silva, e representa um símbolo da revitalização do centro histórico da cidade. Ao longo de seus 34 anos, o local recebeu mais de 58 milhões de visitantes, mantendo uma programação plural e acessível no campo da cultura.

O prédio dispõe de 3 teatros, 2 salas de cinema, cerca de 2 mil metros quadrados de espaços expositivos, auditórios, salas multiuso e biblioteca com mais de 200 mil exemplares. Os visitantes contam, ainda, com restaurantes, cafeterias e loja.

O Centro Cultural Banco do Brasil funciona de quarta a segunda, das 9h às 20h, fechando às terças-feiras. Aos domingos, das 8h às 9h, o prédio e as exposições abrem em horário de atendimento exclusivo para visitação de pessoas com deficiências intelectuais e/ou mentais e seus acompanhantes.